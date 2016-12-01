С 2017 года транспортная карта «Стрелка» появится в виде специального брелока. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«В следующем году начнут распространяться карты «Стрелка»-брелоки. Такие брелоки можно будет получить при пополнении баланса карты «Стрелка» на 1,5 тысячи рублей, после чего пользователь должен будет отъездить 10 поездок по ней», — рассказал заместитель генерального директора проекта «Единая транспортная карта Подмосковья „Стрелка“» Алексей Фролов.

С помощью брелока можно будет совершать поездки и следить за балансом карты. Также Фролов добавил, что брелок будет показывать отдельные счета по картам «Тройка» и «Стрелка».