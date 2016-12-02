С пятницы, 2 декабря, на 732 улицах Москвы подорожала парковка. Список улиц, которых коснулось подорожание, опубликован на Едином транспортном портале.

На 133 улицах стоянка теперь обойдется в 200 рублей в час в независимости от времени суток. С этом списке, например, Бульварное кольцо, улицы Покровка, Маросейка и Знаменка, Краснопресненская набережная и другие участки.

В пределах Бульварного кольца парковка с 08:00 до 20:00 в первые полчаса стоит 50 рублей, далее — 150 рублей в час. В остальное время за парковку берут 80 рублей в час.

Внутри Садового кольца с 08:00 до 20:00 первый час стоит 60 рублей, далее — 100 рублей в час, а с 20:00 до 08:00 — 60 рублей в час.