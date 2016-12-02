В столичных аэропортах появятся терминалы для вызова такси. Систему разработает компания Urban Innovations Group. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«В каждом аэропорту появится специальная парковка для такси, а также терминалы в здании аэровокзала для вызова машин. Пассажир еще в здании аэровокзала сможет нажать кнопку на терминале, оплатить, и ему подадут машину. Он получит билет, на котором будет указана линия, где его будет ждать такси», — рассказал генеральный директор компании Urban Innovations Group Сергей Мариничев.

Терминалы, по мнению Мариничева, в первую очередь, помогут иностранцам, которым трудно ориентироваться в новой местности.

Также Мариничев отметил, что в скором времени будет разработана система для оплаты парковки в московских аэропортах через мобильное приложение или SMS.