В ближайшие выходные, 3 и 4 декабря, закроют вестибюли нескольких станций метро. Об этом The Village сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Место Вестибюль Время перекрытия

Южный вестибюль станции «Тульская» (со стороны первого вагона из центра). С 22:00 пятницы, 2 декабря, до открытия метро в понедельник, 5 декабря

Западный вестибюль станции «Кузьминки» (со стороны последнего вагона из центра) С 22:00 пятницы, 2 декабря, до открытия метро в понедельник, 5 декабря

Северный вестибюль станции «Нахимовский проспект» (со стороны последнего вагона из центра) С 22:00 пятницы, 2 декабря, до открытия метро в понедельник, 5 декабря

Вестибюль станции «Севастопольская» С 22:00 пятницы, 2 декабря, до открытия метро в понедельник, 5 декабря

Южный вестибюль станции «Сходненская» (со стороны первого вагона из центра) С 02:00 субботы, 3 декабря, до открытия метро в понедельник, 5 декабря

Южный вестибюль станции «Медведково» (со стороны последнего вагона из центра) С 02:00 субботы, 3 декабря, до открытия метро в понедельник, 5 декабря

Южный вестибюль станции «Южная» (со стороны первого вагона из центра) С 02:00 субботы, 3 декабря, до открытия метро в понедельник, 5 декабря

Вестибюль станции «Менделеевская» С 02:00 субботы, 3 декабря, до открытия метро в понедельник, 5 декабря

Кроме того, частично будут закрыты вестибюли станций «Савёловская», «Китай-город» и «Воробьевы горы». С 5 по 19 декабря 2016 года для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции «Владыкино».

Также с 3 декабря до начала работы метро 4 декабря в связи с проведением ремонтных работ будет ограничено движение поездов на участке Калужско-Рижской линии между станциями «Медведково» и «Бабушкинская». Поезда будет следовать в челночном режиме с интервалами до 10 минут.