В Москве появилась сеть из 16 специализированных парковок для туристических автобусов. Об этом The Village сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

Правительство Москвы реили организовать спецпарковки потому, что значительная часть туристических объектов в центральной части города не имеет площадок, позволяющих совершать краткосрочную стоянку туристических автобусов. «В результате, водители таких автобусов вынуждены тратить дополнительное время на поиск мест для парковки, что осложняет транспортную ситуацию в столице и, в целом, снижает туристическую популярность города», — считают в ведомстве.

Стоянка на спецпарковках является платной. Тариф за первые 30 минут составляет от 20 до 100 рублей, далее – 1 000 рублей в час.