В воскресенье, 11 декабря, из-за ремонта путей могут закрыть центральный участок Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом со ссылкой на анонимный источник в транспортном комплексе города сообщает информагентство «Москва».

«Согласно графику технологических окон на 2016 год, в ближайшее воскресенье, 11 декабря, планируется закрытие центрального участка Таганско-Краснопресненской линии метро для проведения работ по благоустройству и ремонту пути. В эти дни будет закрыт участок от станции метро „Таганская“ до станции „Баррикадная“», — заявил собеседник издания.

Таким образом, на день будут закрыты станции метро «Китай-город», «Кузнецкий мост» и «Пушкинская». Пересадки на стыковочных станциях будут работать в штатном режиме. Работа закрытых станций метро возобновится в понедельник, 12 декабря, в 5:30.

В процессе ремонта заменят рельсовые плети, шпалы и элементы контактного рельса.