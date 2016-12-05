Загруженность дорог Москвы вечером в понедельник, 5 декабря, достигла девяти баллов из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Как видно на карте, наибольшее скопление автомобилей образовалось на внешней и внутренней сторонах МКАД, а также на Ленинградском, Рублево-Успенском, Новорижском, Киевском и Калужском шоссе. Ближе к центру города заторы образовались на Третьем транспортном кольце.

Утром 5 декабря МЧС вынесло экстренное предупреждение в связи со снегопадом и метелью в Москве. Транспортный комплекс Москвы рекомендовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт. «Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности для передвижения по городу пользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении.