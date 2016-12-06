Во вторник, 6 декабря, в аэропортах Москвы отменили более 30 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:30 по московскому времени, в Шереметьеве отменили 31 рейс, в Домодедове — восемь, а во Внукове — один. Также в них задерживаются еще 11, 19 и шесть вылетов соответственно.

Предполагается, что изменения в расписании аэропортов связаны с непогодой. По данным МЧС, во вторник, 6 декабря, в Москве столбик термометра опустится до минус 7 градусов. Возможны заносы на дорогах, гололедица и метель.