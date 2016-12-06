В понедельник, 5 декабря, на дорогах Москвы произошло почти 900 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

«За минувшие сутки на дорогах зафиксировано 874 ДТП с материальным ущербом. В 19 авариях два человека погибли и 18 получили различные травмы. Также за день зафиксировано девять наездов транспортных средств на пешеходов», — заявили в ведомстве.

Причина большинства аварий — несоблюдение скоростного режима и дистанции в плохих погодных условиях.

В ГИБДД просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения и строго выполнять предписания дорожных знаков. По возможности водителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

Ранее МЧС предупредило, что в Москве ожидается ухудшение походных условий. 5 декабря в столице был сильный снегопад с порывами ветра до 15–20 метров в секунду. По сообщению синоптиков, за сутки выпало до 11 миллиметров осадков, что составляет 20 % от месячной нормы в 56 миллиметров. Во вторник, 6 декабря, возможны заносы на дорогах, гололедица и метель.