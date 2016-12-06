В Московском метрополитене стартует акция, посвященная 80-летию «Союзмультфильма». В поезде, который ходит по Серпуховско-Тимирязевской линии, станции будут объявлять голосами персонажей мультфильмов. Об этом со ссылкой на пресс-службу творческо-производственного объединения «Киностудия „Союзмультфильм“» сообщает сайт правительства Москвы.

Поезда при следовании в сторону центра будут озвучивать голосом зайца из «Ну, погоди!», а при следовании из центра — голосом фрекен Бок из мультфильма «Малыш и Карлсон». В пресс-службе утверждают, что это сделано для того, чтобы не дезориентировать пассажиров, поскольку сейчас в московском метро при поездке из центра станции объявляются женском голосом, а во время следования в центр — мужским.

«И хотя мужской голос Зайца гораздо мелодичнее и нежнее по тембру, чем женский голос фрекен Бок, на киностудии уверены, что горожане быстро узнают, что за персонажи делают объявления», — пояснили в киностудии.

Поезд, который оформлен кадрами из советских мультфильмов, начал ходить по серой ветке в августе 2016 года. В вагонах размещены изображения героев мультфильмов «Ежик в тумане», «Жил-был пес», «Мартынко», «Путешествие муравья», «Вовка в Тридевятом царстве», «Малыш и Карлсон» и «Умка».