С 11 ноября в московском регионе начнет действовать новое расписание пригородных электричек. Об этом сообщет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Центральной Пригородной пассажирской компании».

«В новом расписании на ряде направлений увеличены размеры движения в часы пик. Кроме того, значительно увеличено количество остановок поездов на станциях пересадок на МЦК: „Окружная“, „Северянин“, „Фрезер“, „Карачарово“, „Тестовская“», — пояснили там.

С новым расписанием можно ознакомиться на сайте компании www.central-ppk.ru. Кроме того, по каждому направлению выпустят отдельные справочные брошюры. Их можно будет купить в пригородных кассах в ближайшее время.