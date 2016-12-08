В четверг, 8 декабря, в аэропортах Москвы отменили почти 80 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:30 по московскому времени, в Шереметьеве отменили 72 рейса, в Домодедове — шесть, а во Внукове — один. Также в них задерживаются еще семь, десять и один вылет соответственно.

Предполагается, что изменения в расписании аэропортов связаны с непогодой. По данным МЧС, в четверг, 8 декабря, температура воздуха будет колебаться в районе минус четырех градусов. Возможны снежные заносы, гололедица и метель с порывами ветра до 12-17 метров в секунду.