Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала ситуацию вокруг сообщений СМИ о массовой отмене рейсов. Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман заявил, что авиаперевозчик видит в этом попытку дестабилизации ситуации накануне Нового года, передает RNS.

Мы видим попытки информационных вбросов и манипуляций, которые идут со стороны СМИ политической направленности. Мы видим это как попытку дестабилизации в преддверии Нового года Вадим Зингман, заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами

По словам Зингмана, cейчас «Аэрофлот» выполняет 600 рейсов в день. «Мы ситуацию с коллапсом не допустим», — сказал он, уточнив, что компания будет отменять рейсы из-за метеоусловий в целях безопасности.

Накануне пресс-служба «Аэрофлота» сообщила у себя на сайте, что в последнее время в блогосфере распространяются утверждения о том, что причиной отмены рейсов авиаперевозчика стали не тяжелые погодные условия, а коммерческие интересы. «Говорится о том, что таким образом авиакомпания якобы объединяет рейсы, чтобы избежать низкой загрузки воздушных судов, в ущерб удобству своих пассажиров. Аэрофлот заявляет, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Отмены и задержки рейсов объясняются только погодными условиями, аномальный характер которых признают эксперты, а также инфраструктурными особенностями аэропорта Шереметьево», — сообщила пресс-служба авиакомпании.