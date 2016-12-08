Московские власти хотят установить лифты на всех станциях Филёвской линии метро. Об этом со ссылкой на замначальника Московского метрополитена Марата Хакова сообщает ТАСС.

«Сейчас мы рассматриваем проектное решение установки на каждой станции лифтового оборудования. Будет новая система навигации, система видеонаблюдения», — заявил Хаков.

На Филёвской линии Московского метрополитена с 29 октября начался первый этап ремонтных работ. Пассажиры не могут пользоваться платформами станций «Студенческая» и «Фили» при следовании из центра. Необходимо проехать на одну станцию дальше и вернуться на нужную платформу на поезде, следующем в центр. Кроме того, закрыт западный вестибюль станции «Фили» и частично вестибюль «Студенческой».