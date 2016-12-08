По Кольцевой линии московского метро с конца декабря начнет курсировать поезд с новогодним оформлением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова.

«Мы готовим новый тематический новогодний поезд, на Кольцевой линии появится. В районе 25 числа мы его покажем», — заявил Пегов.

Также с 25 декабря при пополнении карты «Тройка» пассажиры смогут получить в подарок поздравительную открытку. Ранее стало известно, что в Новый год метрополитен будет работать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что на 14 станциях Московского центрального кольца установят и нарядят новогодние елки. Вестибюли и пространство над билетными кассами в подземке украсят хвойными гирляндами с елочными шарами и бантами.