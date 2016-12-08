Станция метро «Фрунзенская» Сокольнической линии может открыться к концу декабря 2016 года. Об этом со ссылкой на главу Московского метрополитена Дмитрия Пегова сообщает интернет-издание m24.ru.

«Фрунзенская» закрылась на ремонт в январе 2016 года. Сейчас поезда проходят станцию без остановки. Предполагалось, что станция откроется через 14 месяцев после начала работ, то есть в феврале 2017 года.

За время ремонта на станции должны были отремонтировать вестибюль, а также установят четыре новых эскалатора вместо трех, существовавших ранее.