На Белорусском, Казанском и Павелецком вокзалах Москвы появились бесплатные мобильные библиотеки. Книги можно скачивать с виртуальных полок, размещенных в залах ожидания, и читать в поездки. Об этом The Village рассказали рассказали авторы проекта, который получил название «Книга в дорогу».

Разработкой занимались Российский книжный союз, «Эксмо-АСТ», интернет-магазин «ЛитРес» и РЖД. «Находясь в зале, достаточно запомнить адрес проекта «Книга в дорогу», а выбрать книгу уже можно в поезде по ссылке — нужно лишь зарегистрироваться, ввести свой e-mail», — рассказыали представители «ЛитРес» .

Сейчас в мобильной библиотеке более 150 произведений. Так, здесь можно найти книгу победителя премии «Русский Букер» Петра Алешковского «Крепость», детские книги, а также произведения российских и зарубежных авторов.