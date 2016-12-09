Московский метрополитен пригрозил отключить базовые станции сотовых операторов, если те не предоставят на них разрешительные документы, из-за чего пассажиры подземки могут остаться без связи. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка и источники в правительстве Москвы.

По данным издания, метрополитен отправил операторам письмо с требованием уже 9 декабря подать разрешительные документы на базовые станции. Речь идет о санитарно-эпидемиологических заключениях и заключениях о согласовании функционирования радиотехнического оборудования. Представители МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» пообещали предоставить документацию, но отметили, что сделать это единовременно невозможно.

Сейчас в метро находятся около 600-700 базовых станций. Заключения по ним действуют три года. Большинство из них уже истекло, однако операторы не оформляли новые документы, так как все равно собираются модернизировать сети к чемпионату мира по футболу 2018 года. При этом оформление и получение документов на одну базовую станцию стоит около 60 тысяч рублей и занимает до шести месяцев.

По данным «Ведомостей», решение о необходимости отключить станции операторов, по которым отсутствует документация, приняли на совещании представителей метрополитена и Роспотребнадзора.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что ведомство предписания об отключении базовых станций не выдает. Это может сделать только суд, а туда служба не обращалась.

«На сегодняшний день речь о каком бы то ни было отключении сотовых станций в московском метро не идет. Процесс получения разрешений на базовые станции идет в штатном режиме», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роспотребнадзора, добавив, что риска ухудшения доступа пассажиров подземки к услугам сотовой связи нет.

В департаменте информационных технологий Москвы добавили, что спешка с отключением связи на социальных объектах недопустима. В ведомстве подчеркнули, что в этой ситуации необходимы разумные сроки для урегулирования спорных вопросов.