Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые рейсы из Москвы в курортный город Катания, расположенный на итальянском острове Сицилия. Об этом The Village рассказали представители перевозчика.

Самолеты компании начнут летать в Катанию с 27 апреля 2017 года по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылеты из московского аэропорта Домодедово запланированы на 08:00, прибытие на Сицилию — в 11:10 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать в 12:05 и прибывать в Москву в 17:10. Выполнять рейсы будет Airbus A320.

Авиабилеты уже поступили в продажу.