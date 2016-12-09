5 декабря в Общественной палате прошла экспертиза проекта правительственного постановления о повышении тарифов «Платона» в 2017 году. Действующие тарифы планируют удвоить к июню следующего года. На следующий день в интернете опубликовали видеозапись выступления петербургского дальнобойщика Юрия Бубнова, который выступил с критикой этого предложения и всей системы «Платон». К сегодняшнему дню видео собрало больше миллиона просмотров в различных социальных сетях, сообщает «Фонтанка».

«С 11 ноября 2015 года мы слышим одно вранье Росавтодора и Минтранса», — заявил Бубнов. Несмотря на попытки модератора дискуссии Евгении Уваркиной прервать дальнобойщика, Бубнов продолжил выступление.

Он, в частности, отметил, что Росавтодор собирает с водителей грузовиков деньги на строительство платных дорог. Таким образом, дальнобойщики должны будут заплатить дважды. «В Европе дорога становится платной только на тот период, который требуется, чтобы она окупилась. В дальнейшем она становится бесплатной», — пояснил Бубнов.

С 15 ноября 2015 года в России официально работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Сами дальнобойщики выступают против новых сборов. За время своей работы система принесла в федеральный дорожный фонд более 16 миллиардов рублей. С предложением удвоить тарифы «Платона» к Дмитрию Медведеву обратился вице-премьер Аркадий Дворкович. Член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов назвал этот шаг «пиром во время чумы». Позднее российские продовольственные союзы попросили Дворковича отложить повышение тарифов. В ноябре дальнобойщики в Петербурге собрались на несанкционированный митинг против повышения тарифов и системы «Платон».