Проезд на Московскому центральному кольцу будет бесплатным каждый понедельник декабря, 31 декабря и 1 января 2017 года при оплате с помощью Apple Pay. Об этом The Village сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«C 12 декабря, каждый понедельник декабря, а также в Новый год (31 декабря и 1 января), для держателей карт Mastercard проезд на МЦК будет бесплатным при оплате с Apple Pay», — уточнили в подземке.

Отмечается, что с помощью Apple Pay проезд можно оплатить в кассах, автоматах и на турникетах МЦК.

4 октября 2016 года в России заработала система бесконтактных платежей Apple Pay. Новый способ оплаты товаров стал доступен в сетях супермаркетов «Азбука вкуса», «Магнит», «Ашан», «М.Видео» и Media Markt, ЦУМе, а позже и у других ретейлеров.