Скоростную трассу между Москвой и Санкт-Петербургом не успеют сдать к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом на круглом столе «Логистика как фактор эффективности» рассказал член правления «Автодора» Иннокентий Алафинов, сообщает RNS.

По его словам, магистраль сдадут к концу 2018 года. «Дорога будет сдана к концу 2018 года, по ней можно будет проехаться и получить удовольствие», — пояснил Алафинов.

Ранее планировалось, что трассу откроют к чемпионату мира. Протяженность дороги составит 684 километра, она будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону. Трасса будет платной.