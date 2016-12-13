В общественном транспорте Москвы с 1 января 2017 года изменится стоимость проезда. Об этом сообщается на сайте «Московский транспорт».

Стоимость одной поездки по карте «Тройка» повысится до 35 рублей для всех видов общественного транспорта. Сейчас проезд по карте в метро стоит 32 рубля, в наземном транспорте — 31 рубль. Поездка по тарифу «90 минут» на двух видах транспорта составит 54 рубля, что на пять рублей дороже, чем было раньше. Билет на одну поездку в метро подорожает с 50 до 55 рублей.

«Единый» билет на 60 поездок с 1 января будет стоить 1700 рублей вместо 1570. Также подорожали «Единые» на 20 и 40 поездок — теперь они стоят 720 и 1440 рублей соответственно.

Стоимость безлимитных «Единых» билетов не поменяется.

Стоимость безлимитного билета на 30 дней на наземный транспорт повысится с 970 до 1040 рублей, проездной на 60 поездок — с 1000 до 1150 рублей. Отмечается, что от 10 до 15 рублей в месяц подорожают проездные для студентов.

Билеты «ТАТ» на 90 и 365 дней, «ТАТ» на одну поездку между зонами А и Б, а также пригородный «ТАТ» из-за отсутствия спроса изымут из продажи.

Цены снизятся только на стоимость проезда при оплате с помощью технологий PayPass/PayWave, а также телефонов, которые поддерживают NFC-соединение и Apple Pay, одна поездка при таких способах оплаты будет стоить 40 рублей.