Общее количество камер для фиксации нарушений правил дорожного движения в Москве увеличили в полтора раза — до 1 424 штук. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Где именно установили новые камеры, не уточняется. По данным газеты «Коммерсантъ», их разместили в очагах повышенной аварийности. В Центре организации дорожного движения уточнили, что, помимо 500 новых реальных камер, на дорогах также появились еще 305 муляжей.

Если раньше ЦОДД закупал для автоматической фиксации нарушений камеры «Стрелка», то теперь он взял в аренду аппаратуру модифицированного комплекса «Автоураган». Его главное отличие заключается в том, что в работе камер не используется радар. Скорость автомобиля вычисляется по разнице в видеокадрах. Также система фиксирует выезд на выделенную полосу или пешеходный переход и неправильную стоянку.

Глава ЦОДД Вадим Юрьев отмечает, что установка камер положительно влияет на поведение водителей на дорогах. По данным ГИБДД, за первые десять месяцев 2016 года количество аварий с пострадавшими в местах установки камер снизилось на 23,7 % — до 492 случаев, а число жертв ДТП сократилось на 38 % — до 31 человека. В целом по Москве аварийность уменьшилась на 11,8 %.