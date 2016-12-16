Московское центральное кольцо 1 января по случаю празднования Нового года будет работать круглосуточно. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.

Поезда МЦК будут ходить с интервалом в 12 минут. «Будет организована круглосуточная работа в новогоднюю ночь с 12-минутным интервалом», — сказали в пресс-службе МЦК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московский метрополитен будет работать на Новый год и в День города круглосуточно.

Как уточнил заместитель мэра Максим Ликсутов, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января и в День города интервал движения поездов в период с 00:30 до 05:30 составит 15 минут, а далее будет проходить по обычному графику работы метро.