Вестибюли семи станций Московского метрополитена закроются с вечера пятницы, 16 декабря, до утра понедельника, 19 декабря. Об этом The Village сообщила пресс-служба столичной подземки.

Перекрытие Время перекрытия

Южный вестибюль станции «Тульская». Вход и выход — через северный вестибюль С 22:00 пятницы, 16 декабря, до открытия метрополитена в понедельник, 19 декабря

Западный вестибюль станции «Кузьминки». Вход и выход — через восточный вестибюль С 22:00 пятницы, 16 декабря, до открытия метрополитена в понедельник, 19 декабря

Северный вестибюль станции «Нахимовский проспект». Вход и выход — через южный вестибюль С 22:00 пятницы, 16 декабря, до открытия метрополитена в понедельник, 19 декабря

Вестибюль станции «Севастопольская». Вход и выход — через станцию «Каховская». С 22:00 пятницы, 16 декабря, до открытия метрополитена в понедельник, 19 декабря

Южный вестибюль станции «Октябрьское поле». Вход и выход — через северный вестибюль С 02:00 субботы, 17 декабря, до открытия метрополитена в понедельник, 19 декабря

Северный вестибюль станции «Сходненская». Вход и выход — через южный вестибюль С 02:00 субботы, 17 декабря, до открытия метрополитена в понедельник, 19 декабря

Северный вестибюль станции «Ясенево». Вход и выход — через южный вестибюль С 02:00 субботы, 17 декабря, до открытия метрополитена в понедельник, 19 декабря

Кроме того, по-прежнему закрыт северный вестибюль станции «Владыкино» (до 19 декабря), восточный вестибюль станции «Полежаевская» (до 31 декабря), западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская» (до 1 марта 2017 года).

До 28 февраля закрыта станция «Фрунзенская», до 31 декабря — северный вестибюль станции «Красные Ворота», до 30 сентября — северный вестибюль станции «Ленинский проспект».

Также 18 декабря будет закрыт центральный участок Сокольнической линии от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры».