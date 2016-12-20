Абонентам оператора Tele2 станет доступна мобильная связь в метро — ООО «Т2 Мобайл» заключило договор на размещение соответствующего оборудования с ГУП «Московский метрополитен». Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России.

«Решению проблемы отсутствия связи предшествовало заявление ООО „Т2 Мобайл“ на действия ГУП „Московский метрополитен“ в УФАС России по городу Москве. Сотовый оператор обвинил метрополитен в создании дискриминационных условий по размещению необходимого оборудования в помещениях метро и в подвижных составах», — говорится в сообщении.

Руководство метрополитена требовало от оператора дополнительную плату за размещение оборудования. К другим операторам связи этого не применялось, что «ставило участников рынка в неравное положение».

Московское управление ФАС увидело в этом требовании нарушение антимонопольного законодательства. Метрополитену также выписали предупреждение о прекращении нарушения, которое было выполнено.