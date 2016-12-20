В новогодние праздники в Москве и области изменят расписание электричек. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

30 декабря поезда будут ходить по расписанию пятницы, 31 декабря и 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья, 9 января — по расписанию понедельника. С 1 по 6 января электрички будут ходить по расписанию субботнего дня.

«В ночь с 31 декабря на 1 января продлено время курсирования нескольких электропоездов, чтобы гости столицы смогли уехать после праздничного салюта. Например, с Казанского вокзала электрички отправятся в Шатуру в 01:20 и на платформу 47-й километр — в 01:55. С Киевского вокзала электропоезд в Нару отправится в 01:47, с Павелецкого вокзала на 2 часа 7 минут позже отправится электропоезд в Ожерелье. С Курского вокзала поезда Горьковского направления уйдут во Фрязево — в 01:40, в Балашиху — в 03:02, в сторону станции Крутое — в 01:10. На Курском направлении последний электропоезд в Серпухов отправится в 01:48», — говорится в сообщении.

На Ярославском направлении в новогоднюю ночь смещено время отправления двух электропоездов — в Сергиев Посад состав уйдет в 01:30, в Монино — в 01:50 и в 04:15. Частично изменяется и время отправления нескольких электропоездов Белорусского, Савёловского и Рижского направлений. Эти изменения также будут действовать в рождественскую ночь с 6 на 7 января.

Изменения также коснутся расписания экспрессов. Часть из них будет ходить с 30 по 31 декабря, но не будет курсировать с 1 по 8 января. «Эти изменения касаются и экспрессов на межобластных маршрутах Москва — Тула, Москва — Рязань, Москва — Калуга, Москва — Александров, Москва — Владимир», — пояснили в МЖД.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.