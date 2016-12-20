Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как жители Москвы оценивают транспортную ситуацию в городе. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

53 % москвичей считают, что

за год транспортная ситуация в столице улучшилась



В свою очередь 18 % респондентов заявили об ухудшении ситуации. Также социологи выяснили, что, по мнению 68 % горожан, в последние годы по Москве стало легче перемещаться. Об увеличении временных затрат на дорогу заявили 28 % респондентов, а 47% сказали, что стали тратить меньше времени на передвижение общественным транспортом.

Исследование ВЦИОМ проводилось 2–7 декабря, в нем приняли участие тысяча горожан в возрасте от 18 до 70 лет.