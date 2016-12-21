В Москве восстановили движение по Таганско-Краснопресненской линии метро после утреннего инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в официальном микроблоге столичной подземки.

В 7:25 в среду, 21 декабря, в метро приостановили движение поездов в обе стороны от «Жулебино» до «Текстильщиков» из-за падения мужчины на рельсы на станции «Выхино». Саму станцию при этом закрыли. Позже также перекрыли входы и выходы на станциях «Кузьминки» и «Рязанский проспект».

К 8:30 сотрудники метро и МЧС закончили операцию по спасению упавшего пассажира. Сейчас движение по всей линии осуществляется в штатном режиме. «Выхино», «Кузьминки» и «Рязанский проспект» открыты на вход и выход.

Правила пользования #мосметро: Если увидели, что на пути упал человек pic.twitter.com/3PTySrSduw — Московское метро (@MetroOperativno) 21 декабря 2016 г.

Вечером во вторник, 20 декабря, на Таганско-Краснопресненской линии произошел еще один инцидент. Поезда шли с увеличенными интервалами из-за постороннего предмета на путях на станции «Китай город».