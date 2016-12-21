В аэропортах Домодедово и Шереметьево задерживаются и отменяются рейсы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве отменили 17 рейсов. Среди них — рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», AirSiberia и AirFrance, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. Не вылетят самолеты в Белград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и другие города. Еще восемь рейсов задерживаются.

В Домодедове не выполнят 12 рейсов. В частности, отменены вылеты самолетов NordStar, «Ямала» и «Иркутских авиалиний», которые должны были выполнять рейсы в Абу-Даби, Сочи и Нижневартовск. Также в Москву не прилетит самолет из Омска.

Во Внукове и Жуковском отмен и задержек рейсов по состоянию на 10:40 нет.