На станции метро «Бибирево» погиб человек
На участке от станции «Алтуфьево» до станции «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро утром 22 декабря было приостановлено движение после того, как пассажир упал на рельсы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подземки.
В 06:30 на станции метро «Бибирево» произошел инцидент с пассажиром. Несмотря на усилия медиков, он скончался. Движение поездов на некоторое время приостановили. В 07:20 оно нормализовалось.
Сейчас движение поездов по всей линии осуществляется в штатном режиме.
21 декабря в метро было приостановлено движение поездов в обе стороны от «Жулебино» до «Текстильщиков» из-за падения мужчины на рельсы на станции «Выхино». Саму станцию при этом закрыли. Позже также перекрыли входы и выходы на станциях «Кузьминки» и «Рязанский проспект».
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