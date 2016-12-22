На участке от станции «Алтуфьево» до станции «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро утром 22 декабря было приостановлено движение после того, как пассажир упал на рельсы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подземки.

В 06:30 на станции метро «Бибирево» произошел инцидент с пассажиром. Несмотря на усилия медиков, он скончался. Движение поездов на некоторое время приостановили. В 07:20 оно нормализовалось.

Сейчас движение поездов по всей линии осуществляется в штатном режиме.

7:30. Движение поездов на всех линиях метрополитена осуществляется штатно. Приятных поездок! — Московское метро (@MetroOperativno) 22 декабря 2016 г.

21 декабря в метро было приостановлено движение поездов в обе стороны от «Жулебино» до «Текстильщиков» из-за падения мужчины на рельсы на станции «Выхино». Саму станцию при этом закрыли. Позже также перекрыли входы и выходы на станциях «Кузьминки» и «Рязанский проспект».