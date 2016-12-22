Обновлено: добавлен комментарий очевидцев.

Обновлено: добавлена информация о пострадавших.

Обновлено: добавлена информация о работе станции метро «Коломенская».

На станции метро «Коломенская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел взрыв из-за разгерметизации газового баллона. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте подземки.

ст. Коломенская. Причина закрытия южного вестибюля - разгерметизация газового баллона — Московское метро (@MetroOperativno) 22 декабря 2016 г.

«В подуличном переходе южного вестибюля случился пожар на площади 0,5 квадратного метра. Возгорание ликвидировано. Есть пострадавшие. Количество пока неизвестно. По словам очевидцев, есть тяжелораненые», — сообщили The Village в МЧС.

Южный вестибюль закрыт, северный работает.

UPD (10: 10): Как рассказал The Village один из очевидцев случившегося, есть как минимум три раненых рабочих: двое тяжелораненых и один контуженный. «У одного кровь изо рта, он обгоревший. Второго не разглядел. Третий контуженный рабочий сидел у другого входа», — сказал собеседник. Также, по словам очевидцев, на место продолжают ехать машины скорой помощи и МЧС.

В переходе, где случился взрыв, шла реконструкция, поэтому вероятно все пострадавшие — рабочие.

Фото: Александр Бычков

UPD (10:19): По официальным данным, три человека пострадали при взрыве в переходе станции метро «Коломенская», передает информагентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По последней информации, в результате взрыва газового баллона в переходе южного входа станции метро „Коломенская“ пострадали трое рабочих, проводивших ремонтные работы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также имеются небольшие разрушения. Пассажиры при взрыве не пострадали», — сказал источник.

UPD (10:23): В официальном твиттер-аккаунте метро сообщается, что оба вестибюля «Коломенской» работают штатно.

10:11. Ст Коломенская. Все вестибюли станции работают штатно. Станция работала и работает штатно. — Московское метро (@MetroOperativno) 22 декабря 2016 г.

«Принятыми мерами в 09 часов 44 минуты пожар был ликвидирован. К сожалению, имеются пострадавшие. Метро работает в штатном режиме», — говорится на сайте МЧС.