На «Коломенской» взорвался газовый баллон, есть пострадавшие (обновлено)
Обновлено: добавлен комментарий очевидцев.
Обновлено: добавлена информация о пострадавших.
Обновлено: добавлена информация о работе станции метро «Коломенская».
На станции метро «Коломенская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел взрыв из-за разгерметизации газового баллона. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте подземки.
«В подуличном переходе южного вестибюля случился пожар на площади 0,5 квадратного метра. Возгорание ликвидировано. Есть пострадавшие. Количество пока неизвестно. По словам очевидцев, есть тяжелораненые», — сообщили The Village в МЧС.
Южный вестибюль закрыт, северный работает.
UPD (10: 10): Как рассказал The Village один из очевидцев случившегося, есть как минимум три раненых рабочих: двое тяжелораненых и один контуженный. «У одного кровь изо рта, он обгоревший. Второго не разглядел. Третий контуженный рабочий сидел у другого входа», — сказал собеседник. Также, по словам очевидцев, на место продолжают ехать машины скорой помощи и МЧС.
В переходе, где случился взрыв, шла реконструкция, поэтому вероятно все пострадавшие — рабочие.
Фото: Александр Бычков
UPD (10:19): По официальным данным, три человека пострадали при взрыве в переходе станции метро «Коломенская», передает информагентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По последней информации, в результате взрыва газового баллона в переходе южного входа станции метро „Коломенская“ пострадали трое рабочих, проводивших ремонтные работы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также имеются небольшие разрушения. Пассажиры при взрыве не пострадали», — сказал источник.
UPD (10:23): В официальном твиттер-аккаунте метро сообщается, что оба вестибюля «Коломенской» работают штатно.
«Принятыми мерами в 09 часов 44 минуты пожар был ликвидирован. К сожалению, имеются пострадавшие. Метро работает в штатном режиме», — говорится на сайте МЧС.
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