В Москве в 2017 году планируют открыть 16 станций московского метро. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

«В 2017 году горожане получат 16 новых станций метро. Уже в начале следующего года планируется запустить первый участок Третьего пересадочного контура с пятью станциями», — заявил Бочкарев.

Так, запустится движение на участке Калининско-Солнцевской линии до станции «Рассказовка». На этой ветке построят семь новых станций. По словам Бочкарева, почти готовы к открытию станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

В эксплуатацию введутся три станции Люблинско-Дмитровской линии: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Также в 2017-м заработает станция «Ховрино» Замоскворецкой линии.

Кроме того, на рубеже 2018 и 2019 годов после открытия «Селигерской» Люблинско-Дмитровской ветки планируется построить еще две новые станции. На Замоскворецкой линии в 2018-м запустят станцию «Беломорская».

В 2016 году в Москве запустили пять новых станций метро: «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская» на Люблинско-Дмитровской линии и «Саларьево» и «Румянцево» на Сокольнической линии.