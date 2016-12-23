Утром в пятницу, 23 декабря, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 10:50, в Шереметьеве отменили 13 вылетов, в Домодедове — шесть, а во Внукове — один. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Санкт-Петербург, Волгоград, Архангельск, Сыктывкар, Минеральные Воды, Саранск, Ставрополь, Минск и Дрезден. Также в первых двух аэропортах задержали еще девять и 17 рейсов соответственно.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.