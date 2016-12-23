На Кольцевой линии метро 23 декабря запустился новый тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций FIFA 2017. Об этом The Village сообщили в пресс-службе метрополитена.

«Новый поезд создает неповторимую футбольную атмосферу. Он призван сплотить болельщиков в преддверии важнейшего для нашей сборной турнира», — сказал начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Оформление каждого вагона состава знакомит пассажиров с городами-организаторами и символикой Кубка конфедераций. Запуск нового тематического поезда является совместным проектом Московского метрополитена и Оргкомитета «Россия-2018».

Сейчас в поездах устанавливаются элементы навигации, дублирующие названия объектов на латинице, а в поездах появляются аудиосообщения на английском языке.