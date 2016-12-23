Uber, Gett и служба такси «Везет» хотят ввести в Москве услугу проездного на месяц, на который будет записываться определенная сумма денег. Об этом со ссылкой на пресс-службы компаний сообщает m24.ru.

Поездка по абонементу будет дешевле стандартных тарифов. «У нас есть такая программа в США: Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско. Опция появилась около месяца назад. Это предоплаченные абонементы на небольшую сумму, которая вносится на счет и используется. При этом каждая поездка выходит клиенту дешевле. Такая услуга может появиться и в российском Uber», – рассказали представители Uber.

Компания примет окончательное решение о развитии такой услуги в Москве после тестирования в США. Стоимость абонемента еще обсуждается.