В новогодние каникулы с 2 по 5 января в Коломну, Сергиев Посад и Дмитров из Москвы будут ездить экскурсионные электрички. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Экскурсионные поездки будут длиться один-два дня. Пассажирам на это время дадут радионаушники, в которых они услышат про историю города, куда направляется электричка. Также путешественников будет сопровождать профессиональный гид. В поездах для туристов будет предусмотрен специальный комфортабельный вагон.

Экскурсии в Коломну будут отправляться 2, 4, 6 января, а в Сергиев Посад и Дмитров — 5 января.