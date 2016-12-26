Утром в понедельник, 26 декабря, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:25, в Шереметьеве отменили 32 вылета, в Домодедове — два, а во Внукове — один. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Санкт-Петербург, Архангельск, Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Нижнекамск, Новый Уренгой, Варшаву и Ригу. Также в первых двух аэропортах задержано еще девять и 12 рейсов соответственно.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.