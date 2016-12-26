С 26 декабря еще на 206 улицах в Москве заработала платная парковка.

Платную парковку организовали рядом с торговыми и бизнес-центрами «Золотой Вавилон», «Город», «Каширский двор», «Авиапарк», «Экспострой», «Гудзон», «Весна», «Ходынка», «Тушино», «Огородный», «Бородино Плаза» и «Перовский», станциями метро «Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», «Первомайская», «Перово», «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская» и «Пионерская» и выходами со станций МЦК «Окружная», «Владыкино», «Крымская», «Автозаводская», «Бульвар Рокоссовского», «Ботанический сад», «Хорошево».

Полный список улиц, на которых появились платные парковки, можно найти на сайте Московского транспорта.

Ранее в столичном департаменте транспорта поясняли, что расширение парковочного пространства коснется «аварийно опасных участков и мест наибольшего скопления автомобилей». Новые зоны платной парковки определялись при участии муниципальных депутатов, транспортных экспертов и жителей города.