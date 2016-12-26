Еще на четырех станциях столичной подземки заработали витрины с сувенирной продукцией с символикой метро и «Московского транспорта». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Первая такая витрина заработала на «Выставочной». Новые же расположились рядом со стойками «Живое общение» на станциях «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Пушкинская» и «Площадь Революции».

Ассортимент состоит из 50 товаров, включая блокноты, ежедневники, ручки, чехлы для смартфонов, термосы, дождевики и другие товары. «Надеемся, что такая сувенирная продукция станет отличным подарком друзьям и близким на Новый год. В январе ассортимент увеличится в два раза. Также в следующем году появится возможность оплаты банковскими картами и с помощью бесконтактных технологий», — заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, в феврале 2017 года планируется открыть флагманский магазин сувениров на станции «Маяковская».