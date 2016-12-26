Казахстанские авиавласти согласовали авиакомпании «Уральские авиалинии» перелеты из московского аэропорта Жуковский в Астану и Алма-Ату. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта России сообщает «Интерфакс».

«Такая договоренность достигнута в результате продолжительного переговорного процесса», — заявили в ведомстве.

На этих маршрутах возможно выполнение семи рейсов в неделю двумя перевозчиками, отметили в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

В октябре 2016 года глава российского министерства транспорта Максим Соколов заявил, что Россия и Казахстан договорились о назначении вторых авиакомпаний на линиях из столицы в Астану и Алма-Ату. Ранее возможность летать в эту страну была только у «Аэрофлота».

Аэропорт Жуковский открылся 30 мая, а первый рейс принял 12 сентября. Разрешения на полеты из него имеют «Белавиа» и Air Manas, а также российские авиакомпании «Ямал», «Уральские авиалинии», «Вим-Авиа» и Pegas Fly.