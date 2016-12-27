Утром во вторник, 27 декабря, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:20, в Шереметьеве отменили 25 вылетов, а в Домодедове — один. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Санкт-Петербург, Архангельск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тюмень, Пермь, Минск, Ригу, Варшаву, Милан, Гонконг и Франкфурт-на-Майне. Также в аэропортах задержали еще шесть и 10 рейсов соответственно, а во Внукове отсрочили пять вылетов.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.