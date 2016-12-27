На станциях «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Алексеевская» Калужско-Рижской линии, «Краснопресненская» Кольцевой линии и «Университет» Сокольнической линии метрополитена заменят эскалаторы. Об этом сообщает агентство «Москва».

Руководство подземки уже объявило конкурс на разработку проектной документации по замене эскалаторов. Стоимость работ для станции «Арбатская» составит до 65,4 миллиона рубля, станции «Алексеевская» — до 61,3 миллиона рублей, «Краснопресненской» — до 74,1 миллиона рублей, а для станции «Университет» — до 56,4 миллиона рублей.

Подрядчика должны выбрать до конца января 2017 года.