В Москве установили 220 новых остановок с зарядками для гаджетов и Wi-Fi, 146 из которых уже открыты. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

«Всего пассажирам доступно 220 остановок нового типа. Их установка в том числе связана с запуском новой маршрутной сети „Магистраль”. Большинство из таких павильонов будет оборудовано видеонаблюдением, бесплатным Wi-Fi и разъёмами для зарядки мобильных гаджетов», — цитирует сайт главу Дептранса Москвы Максима Ликсутова.

Остановки оформлены в стиле «Московского транспорта». На павильонах установлены табло, отображающие время до прибытия общественного транспорта. Сейчас они не работают, ведутся работы по подключению табло.