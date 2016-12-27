ОАО «РЖД» разрешило покупку билетов на скоростные поезда на своем сайте при помощи сервиса «Яндекс.Деньги». Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о «Сапсанах» между Москвой и Санкт-Петербургом, поездах «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки, а также «Ласточках» на маршрутах Краснодар — Ростов-на-Дону, Адлер — Майкоп и Санкт-Петербург — Бологое.

«Возврат пассажирам денежных средств за неиспользованные проездные документы, оплаченные электронными деньгами, будет осуществляться также через систему оператора», — говорится в сообщении.