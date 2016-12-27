Билеты «Аэроэкспресса», купленные в кассах или автоматах, с 4 января 2017 года будут стоить 500 рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

«Повышение цены на билеты по классу „Стандарт“ соответствует уровню инфляции в текущем году», — пояснил исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.

Отмечается, что при покупке проездного на сайте или через мобильное приложение цена останется прежней — 420 рублей. Также не меняется стоимость билета в бизнес-класс — 1 000 рублей, тарифов «Семейный» — 990 рублей, «Групповой» — 990 рублей и «Детский» — 130 рублей.