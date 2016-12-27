На севере Таганско-Краснопресненской линии не ходят поезда
На севере Таганско-Краснопресненской линии метро по техническим причинам не ходят поезда. Об этом сообщается в аккаунте подземки в Twitter.
В обратную сторону поезда ходят с увеличенными интервалами. Станции «Планерная» и «Сходненская» закрыты на вход.
Представители метро рекомендуют пассажирам пользоваться наземным общественным транспортом.
В пресс-службе метрополитена The Village не смогли предоставить комментарий о причинах сбоя.
Судя по фотографиям в социальных сетях, на станциях фиолетовой ветки образовалась толпа.
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