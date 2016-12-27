На севере Таганско-Краснопресненской линии метро по техническим причинам не ходят поезда. Об этом сообщается в аккаунте подземки в Twitter.

Таганско-Краснопресненская линия. Нет движения от Планерной до Спартака по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2016 г.

В обратную сторону поезда ходят с увеличенными интервалами. Станции «Планерная» и «Сходненская» закрыты на вход.

Представители метро рекомендуют пассажирам пользоваться наземным общественным транспортом.

Таганско-Краснопресненская линия. Для проезда вдоль станций северного участка пользуйтесь, пожалуйста, наземным транспортом. pic.twitter.com/0NKOB6eMWy — Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2016 г.

В пресс-службе метрополитена The Village не смогли предоставить комментарий о причинах сбоя.

Судя по фотографиям в социальных сетях, на станциях фиолетовой ветки образовалась толпа.

Везёт мне сегодня!))) #Метро Фото опубликовано Ilia_Kharitonov (@ilia_kharitonov) Дек 27 2016 в 7:41 PST

Праздник близко, поезда не ходят 🎉🎉🎉#москва #метро Фото опубликовано Mikhail (@medovma) Дек 27 2016 в 7:37 PST