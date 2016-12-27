На севере Таганско-Краснопресненской линии метро по техническим причинам не ходят поезда. Об этом сообщается в аккаунте подземки в Twitter. 

В обратную сторону поезда ходят с увеличенными интервалами. Станции «Планерная» и «Сходненская» закрыты на вход. 

Представители метро рекомендуют пассажирам пользоваться наземным общественным транспортом. 

В пресс-службе метрополитена The Village не смогли предоставить комментарий о причинах сбоя. 

Судя по фотографиям в социальных сетях, на станциях фиолетовой ветки образовалась толпа. 

Везёт мне сегодня!))) #Метро

Фото опубликовано Ilia_Kharitonov (@ilia_kharitonov)

Праздник близко, поезда не ходят 🎉🎉🎉#москва #метро

Фото опубликовано Mikhail (@medovma)

#метро #октябрьское_поле

Фото опубликовано ilyinkir (@ilyinkir)