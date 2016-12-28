На Кольцевой линии Московского метрополитена запустили праздничный новогодний поезд. Фотографии и видеозаписи с церемонии запуска состава публикуют пользователи социальных сетей.

Удачное стечение обстоятельств. И в метро теперь есть праздничное настроение😍😍🎄🎄#снигири#518#метро#люблюмоскву Фото опубликовано Екатерина Никатина (@obezyankanol) Дек 28 2016 в 1:20 PST

По случаю запуска на станции «Комсомольская» Кольцевой линии прошло костюмированное представление с Дедом Морозами из Великого Устюга и скоморохами.

Поздравление пассажиров С Новым Годом и запуск первого новогоднего состава!!! #нг #метро #москва # анимация# Видео опубликовано Olesya Chizhevskaya (@welcome_personalevent) Дек 28 2016 в 12:52 PST

#дедмороз#снегурочка#метро#underground #метро#метрополитен #московскийметрополитен Фото опубликовано Кobozev D.G. (@kobozev_dg) Дек 28 2016 в 1:10 PST

#комсомольская #метро#metro#московскоеметро #праздниккнамприходит Фото опубликовано Кobozev D.G. (@kobozev_dg) Дек 28 2016 в 1:09 PST

С директором метро и дедом морозом из великого Устюга #метро #москва #пмм Фото опубликовано Максим (@nk_max) Дек 28 2016 в 1:04 PST

Изначально предполагалось, что поезд запустят 25 декабря.

Новый год метрополитен будет работать круглосуточно. При пополнении карты «Тройка» в кассах метро пассажиры могут получить в подарок поздравительную открытку.