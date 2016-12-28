Запуск новогоднего поезда в метро
На Кольцевой линии Московского метрополитена запустили праздничный новогодний поезд. Фотографии и видеозаписи с церемонии запуска состава публикуют пользователи социальных сетей.
По случаю запуска на станции «Комсомольская» Кольцевой линии прошло костюмированное представление с Дедом Морозами из Великого Устюга и скоморохами.
Изначально предполагалось, что поезд запустят 25 декабря.
Новый год метрополитен будет работать круглосуточно. При пополнении карты «Тройка» в кассах метро пассажиры могут получить в подарок поздравительную открытку.
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