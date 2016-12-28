На Кольцевой линии Московского метрополитена запустили праздничный новогодний поезд. Фотографии и видеозаписи с церемонии запуска состава публикуют пользователи социальных сетей. 

По случаю запуска на станции «Комсомольская» Кольцевой линии прошло костюмированное представление с Дедом Морозами из Великого Устюга и скоморохами.

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Фото опубликовано Кobozev D.G. (@kobozev_dg)

Изначально предполагалось, что поезд запустят 25 декабря. 

 Новый год метрополитен будет работать круглосуточно. При пополнении карты «Тройка» в кассах метро пассажиры могут получить в подарок поздравительную открытку.