Новогоднюю речь Путина будут транслировать в метро по громкой связи
Аудиотрансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина запустят в новогоднюю ночь на Кольцевой линии московского метро. Об этом со ссылкой на главу городского департамента транспорта Максима Ликсутова сообщает информагентство «Москва».
«31 декабря в 23:50 в вагонах метро, на станциях метро, эскалаторах будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме онлайн», — заявил Ликсутов.
Он также добавил, что в новогоднюю ночь в метро выступят музыканты по программе «Музыка в метро».
КомментарииПодписаться