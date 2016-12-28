Аудиотрансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина запустят в новогоднюю ночь на Кольцевой линии московского метро. Об этом со ссылкой на главу городского департамента транспорта Максима Ликсутова сообщает информагентство «Москва».

«31 декабря в 23:50 в вагонах метро, на станциях метро, эскалаторах будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме онлайн», — заявил Ликсутов.

Он также добавил, что в новогоднюю ночь в метро выступят музыканты по программе «Музыка в метро».